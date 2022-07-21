Лукашенко не сделал выводов из беломайдана

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Верховный суд Белоруссии 19 июля ликвидировал ряд так называемых независимых профсоюзов. Их обвинили в том, что вместо защиты прав членов профессиональных союзов – они были в авангарде протестов, получая за это внешнее финансирование.

По сути, это справедливая мера по отношению к нарушителям закона и порядка. Но куда важнее ответ на вопросы – сделаны ли государством выводы из всего прошедшего за два этих года, и какие меры предлагаются, кроме карательных? Ведь, устраняя последствия, не устранена причина. А, значит, ситуация «заметена под ковёр», и повторение кризисных явлений высоковероятно.

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Казалось бы, неоднократно было объявлено о том, что правоохранительные органы выявили, осудили, оштрафовали и пересажали всех зачинщиков и активистов протестов. Многие попросту покинули страну. Но – почему же сейчас, после многократно объявленной «полной победы над протестами», вновь и вновь выявляют «врагов народа»?

Белорусская власть зачищает всё то, в чём не находит безоговорочной поддержки главе государства и созданной «под президента» системы номенклатурной власти. Но что произойдёт, когда случится неизбежная смена персоналий?

Кажется, что во властных структурах никто не задаётся простыми и важнейшими вопросами: что мы делали не так, и как надо делать впредь?

А не так делали – практически всё.

Взращивали «хороший» национализм, которого не бывает. Искали «тысячелетнюю независимую государственность» и придумывали «отличие от русских». Запрещали Бессмертный полк, откинули омытую кровью и подвигами гвардейскую ленту. Насоздавали «самых массовых» организаций, которые первые две недели протестов никак себя не проявляли.

Зато прозападным НКО был дан «зелёный свет»: они открыто проводили тренинги, мероприятия, семинары, концерты, фестивали, акции. Безнаказанно рвали портреты Путина на площадях. Вспомните «Минский диалог», где попросту унижали и позорили Россию. И этот список можно продолжать, он внушительный.

При какой власти это всё происходило? Под какой идеологией? Кто закрывал глаза на эти явления и процессы? Где были их глаза и уши, когда мы с нашими соратниками и единомышленниками указывали на это многие годы?

И главный вопрос о профсоюзах. Почему на протесты вышли медики, спортсмены и рабочие некоторых предприятий, если три десятилетия в эти отрасли вкладывались огромные средства и особое отношение?

Почему эти «независимые профсоюзы» стали возможны на предприятиях, среди горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, работников радиоэлектронной промышленности, строителей и др? Мы ведь так гордились страной социалистической ориентации. Мы ведь так гордились отраслями производств, которые «удалось сохранить». Почему они недовольны? Почему их так легко смогли одурманить и вывести на противоправные протесты?

Для многих историков и политэкспертов ситуация с белорусскими «независимыми» профсоюзами знакома и понятна. Ведь это меньшевистская доктрина «независимости» и «нейтральности» профсоюзов, которая была разоблачена и отвергнута на II Всероссийском съезде профессиональных союзов в январе 1919 года. Но там шла речь о классовости организаций, о поддержке диктатуры класса наёмных работников, получающих фиксированную зарплату за свой труд (пролетариев). Шла речь о поддержке Советской власти, коммунистического мировоззрения, социалистической идеи.

Парадокс в том, что в современной белорусской ситуации такие же наёмные работники ровно так же поделились на два лагеря, на два диаметральных течения.

Какую идеологию нам предлагают в противопоставлении западных «ценностей и благ»? То, что Беларусь равно Лукашенко? А ведь президент может бесконечно менять отношение к России с «братьев», на «небратьев». Ведь многие в Белоруссии искренне считают, что с Россией, судя по тридцатилетним результатам интеграции, «перспективы туманны»: вопрос с роумингом не решен, курс российского рубля искусственно занижается и прочие «незалежные ништяки».

А ведь без российских преференций, дотаций, открытых российских рынков и заниженных цен на энергоресурсы не может быть экономического развития маленькой и весьма ограниченной в ресурсах и возможностях Белоруссии.

К слову, о местечковой пропаганде. Недавно белорусская режиссёрка-пропагандист с центрального телеканала хвасталась в комментариях, как им удалось «приструнить» российского пропагандиста Соловьёва…

Это показательная иллюстрация того, что независимость Белоруссии три десятилетия подразумевалась как независимость от России, при тотальной зависимости от неё.

А именно Россия и является той альтернативой западной вакханалии.

Коммунистическая идея и в Белоруссии надёжно замурована, кастрирована и размыта в безликих партиях и движениях.

Так и с профсоюзами. Остались лишь подконтрольные, преданные. Как и любые другие организации, партии и общественные объединения. Системы тотальной лояльности не предполагают самодеятельности.