Лукашенко обвинил российский Первый канал в трансляции фейков о Белоруссии

05.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российский Первый канал в распространении фейков о Белоруссии. Речь шла о 40-секундном сюжете, в котором журналист пересказал заключение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фейк от государственного Первого канала РФ. О чем они там говорили? Мизерное тестирование и так далее. На сегодняшнее утро в РФ на миллион жителей проведено 29,5 тыс тестов. Беларусь – 22,5 тыс тестов. 22 тыс на миллион – США. Пусть покритикуют американцев», – возмутился Лукашенко.

Он традиционно заявил, что в России ситуация с коронавирусом хуже, чем в Белоруссии.

«У нас 18350 человек заболевших коронавирусом. За что нас критиковать? У себя пусть посмотрят, что творится. 18350 это три дня Москвы. А у нас за три месяца столько заболевших. Какие к нам претензии. Но им цифры не нужны. Им нужно было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить. Преднамеренно начинают влазить в наши проблемы, хотя я просил: вы нас не трогайте, мы вас ни о чем не просим», – сказал Лукашенко.

Он также раскритиковал решение московских властей разместить стационар для больных коронавирусом на ВДНХ.

«Мы на спортивных объектах и на ВДНХ больных и умирающих не размещаем. Так в чем же дело? Не тем путем пошли? Они беднее там живут, еще парад надумали проводить, когда в известных странах он отменен. Понимаете, к чему весь этот шум», – сказал Лукашенко.

Напомним, что в Интернете регулярно появляются ролики из Белоруссии, где медики говорят о переполненных больницах, в которых зараженные каронавирусом лежат в одних палатах с плановыми больными. Так, врач из Витебска рассказывает, что он, по специализации проктолог, вынужден заниматься инфекционными болезнями в условиях эпидемии.

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Правда Лукашенко утверждает, что предназначенные для зараженных коронавирусом койки заполнены не полностью.