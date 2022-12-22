Лукашенко признал недостатки своей армии

22.12.2022  15:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен


Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии была проведена «на всякий случай».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии была проведена «на всякий случай». Об этом президент...

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«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», – сказал Лукашенко.

По его словам, силы специальных операций перебрасывались на западное и северо-западное направление с переправой двух подразделений через реки Неман и Березину и быстрым возведением понтонных мостов. Прикрывалось также и южное направление (украинская граница), но без форсирования естественных преград.

«Все как в военное время. Меня в этих предложениях из опыта моей службы настораживала длительность маршей – больше 100 км. Меня это напрягало, но всякое может быть в войну, и я согласился», – сказал Лукашенко.

Одновременно было проведено антитеррористическое учение.

«Никто не исключает, что изнутри (что маловероятно, невозможно практически) и извне вторгаются на территорию Беларуси террористические группы и захватывают или отдельное здание, дом, государственное учреждение, школу, не дай бог, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция», – сказал Лукашенко.

Он признал, что в действиях белорусских военных были недостатки.

«Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали ура: были и недостатки. На этих недостатках я хотел бы, чтобы было сегодня сосредоточено внимание. Потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими – погибнут люди. Этого допустить нельзя», – сказал Лукашенко.

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