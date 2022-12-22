Лукашенко признал недостатки своей армии

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Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Белоруссии была проведена «на всякий случай».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», – сказал Лукашенко.

По его словам, силы специальных операций перебрасывались на западное и северо-западное направление с переправой двух подразделений через реки Неман и Березину и быстрым возведением понтонных мостов. Прикрывалось также и южное направление (украинская граница), но без форсирования естественных преград.

«Все как в военное время. Меня в этих предложениях из опыта моей службы настораживала длительность маршей – больше 100 км. Меня это напрягало, но всякое может быть в войну, и я согласился», – сказал Лукашенко.

Одновременно было проведено антитеррористическое учение.

«Никто не исключает, что изнутри (что маловероятно, невозможно практически) и извне вторгаются на территорию Беларуси террористические группы и захватывают или отдельное здание, дом, государственное учреждение, школу, не дай бог, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция», – сказал Лукашенко.

Он признал, что в действиях белорусских военных были недостатки.

«Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали ура: были и недостатки. На этих недостатках я хотел бы, чтобы было сегодня сосредоточено внимание. Потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими – погибнут люди. Этого допустить нельзя», – сказал Лукашенко.