Лукашенко теряет поддержку армии – разгонять Майдан будет некому

14.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские силовики, возмущенные позицией Лукашенко по коронавирусу, не поддержат президента в случае, если после выборов в Минске соберется аналог Майдана – Площа.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы что думаете, что все бурления, которые есть в обществе, не пришли в армию? Они там уже. Вы знаете, что там творилось с ковидом? Я просто информаторов своих сдавать не хочу. Там в казармах этажи закрывали. Причем, в казармах нестроевых частей. Поэтому я не стал бы говорить, что у Лукашенко есть армия, и все радостно пойдут этот народ разгонять», – сказал Трухан.

Баллотирующийся в президенты Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико утверждает, что похожая ситуация и в правоохранительных органах.

«Я знаю многих офицеров, я знаю, что они имеют чувство собственного достоинства. И они помнят присягу, которую они давали, – служить Беларуси и белорусскому народу. И поэтому, мне кажется, людей, которые служат какому-то одному лицу, – очень мало. Большая часть силовиков не пойдет против своего народа», – сказал Бабарико в интервью литовскому изданию Delfi.

Потенциальную численность белорусского майдана он оценивает в полтора миллиона человек.