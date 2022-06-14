Лукашенко: Военные разработки России и Белоруссии отрезвят любого агрессора

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Россией в производстве новейших видов вооружений.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по развитию микроэлектроники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что даже в области ВПК сохраняется зависимость союзников от Запада.

«Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависим от импортных компонентов. Особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что они просто штучно нам нужны. И создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, просто нерентабельно. Мы никогда такой завод не окупим. Поэтому все равно глобальное направление – там друг от друга все зависят. В нынешних условиях там, где это возможно, от западной зависимости надо уходить», – сказал Лукашенко.

Он призвал не отказываться от сотрудничества с Западом.

«Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта. Надо сотрудничать не только там, где нас ждут с распростертыми руками, например, в России, но и там, где нас не ждут. Надо сотрудничать и с американцами, и с японцами, хотя бы для того, чтобы видеть тот высочайший уровень, к которому мы стремимся», – полагает белорусский лидер.

По его словам, уже создана концепция создания экспорториентированных и импортозамещающей электронной компонентной базы. Финансировать эту работу будет Россия.

«Работу надо вести, конечно же, в тесном сотрудничестве с Россией. Мы не скрываем наш интерес в этом плане, потому что реализовать все наработки, которые у нас есть (научные, опытно-конструкторские элементы) можно только благодаря своевременному финансированию. Россия готова финансировать нас в этом плане», – сказал Лукашенко.

Как отметил президент, белорусские предприятия-разработчики предлагают комплексное решение с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля зондирования атмосферы Земли.

Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической и лазерной физики. Белорусские радиоэлектронные системы различного назначения способны на точное целеуказание по любым «даже самым распиаренным» средствам нападения в любую погоду и на любых высотах. Белоруссия в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в производстве белорусской «умной» беспилотной техники.