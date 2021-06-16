Лукашенко всерьез собрался воевать

16.06.2021, Москва, Елена Острякова

Все регионы Белоруссии должны быть готовы в кратчайшие сроки мобилизовать народное ополчение по военной тревоге.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральный штаб, руководство армии и страны поможет вам, и военных пришлем для связи и помощи в управлении организацией работы территориальными войсками. Но это будет один-два человека. Скорее всего, может быть, даже контролер. Нам самим на местах – председателям райисполкомов и облисполкомов – надо научиться воевать.

Чтобы не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовали, а если нужно подняли по тревоге, трое суток – все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять. Чтобы все услышали из этого кабинета сигнал к тому, что все должны быть готовы. А председатели местных органов власти вместе с руководителями военкоматов должны быть готовы, как к уборочной кампании», – заявил президент.

Он уточнил, что угроза надвигается с Запада.

«За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю», – сказал Лукашенко.

Глава РБ напомнил, что в начале дал указание наладить производство боеприпасов для стрелкового оружия, которое в случае опасности будут роздано населению.

«Вооружение в общем-то хорошее, только надо еще раз проверить (что мы и будем делать в течение этого и будущего года), насколько в исправном состоянии находятся оружие и боеприпасы. В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита», – резюмировал Лукашенко.