Львовский нацист: «Путин готовит нам сталинские кувалды и огненный вал»

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Русское наступление остановилось, однако лишь для накопления сил и работы над ошибками, как это было в советско-финскую войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Lviv Media» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они видят сталинский эффект победы над Финляндией. Вспоминаем ноябрь-декабрь 1939 года, неожиданный отпор финнов и кровавые потери, удержание линии фронта вдоль так называемой Линии Маннергейма и позже – повторная мобилизация Красной Армии, наращивание численного преимущества в 3-4 раза, подтягивание тяжёлых систем вооружений и огненный вал. Линия Маннергейма, если она в реальности была, она была просто перемешана бетоном, землёй и лесом, так называемыми сталинскими кувалдами. Это тяжёлая артиллерия калибра более 200 мм. На это рассчитывают и сейчас, тогда финны попросили мира. Финны через Швецию, через посредников попросили мира, но тогда Финляндия была наедине. Как мы помним, даже Германия была тогда всё-таки союзницей Москвы. И Британия, Франция, хоть и направляли военно-техническую помощь, она, конечно же, была несущественной, в сравнение с теми соотношениями, которые были на поле боя с Красной Армией. И добровольцы других стран всё же не могли уравновесить то численное превосходство», – сказал нацист.

По его словам, сейчас русские действуют примерно в той же логике.

«У нас ситуация другая, однако логику Путин видит ту же, что и Сталин. Взять оперативную паузу, мобилизоваться, нарастить огневое преимущество, накопить резервы и задавить кинетической энергией. Между тем, опять же, рассматривая это как промежуточный результат. Если бы не 1941 год, то за финнами бы снова пришли», – заверил Михальчишин.