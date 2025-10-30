Львовский русофоб: Большинство украинцев – полные идиоты

Вадим Москаленко.  
30.10.2025 20:21
  (Мск) , Киев
Ложь украинской пропаганды никогда не подтверждается, но люди продолжают верить лжи из телевизора.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я почему-то думал, что после Арестовича с его «2-3 неделями», после Буданова с его заявлением что «летом у России кончатся ракеты»… И сейчас пророк, который это сказал, занимает четвёртое место по рейтингу в стране.

Всё это вангование – это карты таро. Можно вытянуть, и нафантазировать, много ума для этого не надо. У Гордона тоже всё «уже завтра, стопроцентная информация» – и продолжает иметь миллионные просмотры», – изумлялся Дроздов.

«У нас ответственность за ложь не привита, потому что люди не то что не требовательные – часто они просто идиоты. Общая публика – это полные идиоты. Столько раз самим убеждаться, что им в глаза ссут, а потом идти – и второй раз подставлять свои глаза… Такое только наши люди могут», – зло добавил он.

