Львовский телеведущий призвал не считать поляков «трусами и ссыкунами»
На Украине вызвала злорадство свежая социология из Польши, где треть опрошенных заранее признались, что в случае военного конфликта с Россией постараются сразу же сбежать дальше на Запад.
Однако подколки жителей Польши – это, скорее, признак зависти со стороны украинцев, заявил скандально известный антироссийскими высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не могу не отреагировать на въедливые подколки в отношении поляков. Наши люди, закрытые в стране, очень смакуют этот заголовок: треть поляков в случае прямого нападения на Польшу, будут выезжать куда-то подальше, где безопасней. И этот заголовок просто на вираже патриотизма и самовосхищения наши люди, тешатся, подкалывают», – сказал Дроздов.
«А я думаю – может, втихаря завидуют? Тихонько, чтобы никто не видел, чтобы очень тщательно за этими желчными вбросами в сторону «ссыкунов-поляков», просто прячут свою зависть.
Потому что сложно представить себе, что там кто-то закроет границу. Сложно представить, чтобы в западных демократиях, где в центре всего стоит человек и его жизнь, как абсолютная ценность, под которую уже дальше подвяжутся все государственные стратегии.
И потому, самим пребывая в безвыходной аномалии, нам ничего не остаётся, что шутить и подкалывать, что треть поляков просто «трусы и ссыкуны», – добавил телеведущий.
