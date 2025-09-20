Львовский телеведущий призвал не считать поляков «трусами и ссыкунами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине вызвала злорадство свежая социология из Польши, где треть опрошенных заранее признались, что в случае военного конфликта с Россией постараются сразу же сбежать дальше на Запад.

Однако подколки жителей Польши – это, скорее, признак зависти со стороны украинцев, заявил скандально известный антироссийскими высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могу не отреагировать на въедливые подколки в отношении поляков. Наши люди, закрытые в стране, очень смакуют этот заголовок: треть поляков в случае прямого нападения на Польшу, будут выезжать куда-то подальше, где безопасней. И этот заголовок просто на вираже патриотизма и самовосхищения наши люди, тешатся, подкалывают», – сказал Дроздов.