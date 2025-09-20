Львовский телеведущий призвал не считать поляков «трусами и ссыкунами»

Вадим Москаленко.  
20.09.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1028
 
Дзен, Мобилизация, Польша, Украина


На Украине вызвала злорадство свежая социология из Польши, где треть опрошенных заранее признались, что в случае военного конфликта с Россией постараются сразу же сбежать дальше на Запад.

Однако подколки жителей Польши – это, скорее, признак зависти со стороны украинцев, заявил скандально известный антироссийскими высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могу не отреагировать на въедливые подколки в отношении поляков. Наши люди, закрытые в стране, очень смакуют этот заголовок: треть поляков в случае прямого нападения на Польшу, будут выезжать куда-то подальше, где безопасней. И этот заголовок просто на вираже патриотизма и самовосхищения наши люди, тешатся, подкалывают», – сказал Дроздов.

«А я думаю – может, втихаря завидуют? Тихонько, чтобы никто не видел, чтобы очень тщательно за этими желчными вбросами в сторону «ссыкунов-поляков», просто прячут свою зависть.

Потому что сложно представить себе, что там кто-то закроет границу. Сложно представить, чтобы в западных демократиях, где в центре всего стоит человек и его жизнь, как абсолютная ценность, под которую уже дальше подвяжутся все государственные стратегии.

И потому, самим пребывая в безвыходной аномалии, нам ничего не остаётся, что шутить и подкалывать, что треть поляков просто «трусы и ссыкуны», – добавил телеведущий.

