«Людей нет, фронт посыпался!» – нацисты требуют срочно гнать в бой 18-летних
Добровольцев в украинской армии уже практически нет, поэтому пора гнать в бой молодёжь.
Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил воюющий на стороне ВСУ белорусский экстремист Игорь Янков с позывным «Янки», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Тебя критикуют, что ты, белорус, рассказываешь, что должны воевать 18-летние юноши», – сказала ведущая, и попросила прокомментировать.
«Для меня в принципе нет понятия возраста. Сейчас опять будут мамы, фейки, или невоюющие, говорить всякое. Мне часто писали, что уезжай в свою Беларусь – и там рассказывай, почему ты определяешь, кому и сколько воевать.
Ну, потому что я элементарно теряю друзей, воюю, и могу говорить своё мнение на этот счёт», – рассуждал Янков.
«Мобилизационный ресурс просран. Я собеседую людей, и вижу, кто идёт в армию – количество гражданских добровольцев, и количество переводов.
И поэтому я говорю, что сейчас такое время, что скоро нужно будет мобилизовать 18-летних», – добавил «Янки».
Член нацистской бригады «Азов» [запрещена в РФ] Николай Куст с позывным «Фрост» считает, что время уговоров давно прошло.
«Сейчас все выгоревшие, уставшие, появляется много работы, потому что нет пехоты, сыпется фронт. А в тылу люди живут своей жизнью, ещё и какие-то тезисы типа «за**ли эти военные, у них зарплаты, ещё и денег просят», – негодовал Куст.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: