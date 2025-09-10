«Люди не понимают: никакая армия не спасёт Украину» – философ Дацюк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже после войны Украина продолжит скатывание в тоталитарное государство без соблюдения свобод и конституции.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем очень удивляться, что будут объявлять украинской пропагандой, скажем, через год после войны. Всё что угодно может попасть под это определение. Это и есть возникновение тоталитарного общества. Свобода-то явно уменьшается, причём, по многим направлениям. А после войны выполнение Конституции вернётся, или нет?», – вопрошал Дацюк.