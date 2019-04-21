Майданщики срочно меняют партийные вывески

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине готовится к запуску новая партия, состоящая из «сборной солянки» – представителей потерявшего рейтинг «Народного фронта», нынешних соратников Петра Порошенко и даже команды Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала 112 заявила депутат Верховной рады Елена Сотник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, движение, которое будет переформатировано в партию, называется «Люди важны».

«Я была на форуме «Люди важны» последнем, и там было много людей, которые разделяют либеральные ценности, потому что сейчас они себя позиционируют как будущая либеральная партия, но из того, что я увидела, там были люди из команды Зеленского, из администрации президента, выступал господин Омелян, например, что тоже интересно. Кроме Антона Геращенко там был, например, Сергей Гусовский, он является одним из лидеров этого движения. То есть такая сборная солянка, посмотрим, что из этого выйдет», – заявила Сотник.