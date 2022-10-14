Макей: Мы не верим Украине. Наша армия готова дать отпор
Белорусская армия готовится к отражению вторжения со стороны сопредельных государств
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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«Мы видим, как со стороны Украины говорят: «Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью». Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить.
Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал министр.
Он подтвердил, что поступила информация о том, что «со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».
«Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и Вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», – резюмировал Макей.
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