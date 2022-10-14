Макей: Мы не верим Украине. Наша армия готова дать отпор

Белорусская армия готовится к отражению вторжения со стороны сопредельных государств

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы видим, как со стороны Украины говорят: «Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью». Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить.

Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», – сказал министр.