Минкульт РФ не прочь наградить гаденыша-русофоба орденом дружбы

21.01.2019

Скандал вокруг скользкого и беспринципного кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не собирается ограничиваться Украиной и получает продолжение уже в России.

20 января в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло выдал прелюбопытное интервью.

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По словам чиновника, он не видит причин для отказа финансирования компаний-кинопроизводителей, связанных с Зеленским.

«А почему он не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. […] И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры», – высказал свою точку зрения Пожигайло.

Комментируя деятельность Зеленского, культуртрегер выразил мнение, что «она полезна для РФ».

«Я видел его ролик про похороны Порошенко [имеется в виду проморолик к сериалу «Слуга народа»]. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб»? – сказал чиновник.

Он также добавил, что президент Украины Зеленский – это благоугодно.

«Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот, это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идет избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование», – поддал толерантности Пожигайло.

Довольно странная позиция для российского чиновника, подписавшего 11 марта 2014 года обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ в отношении Украины. Причём, украинские СМИ об этом прекрасно осведомлены и забывать не намерены.

Ответная политика Украины обозначена достаточно чётко: тотальная дерусификация, фальсификация истории, «Украина ведёт войну», военные и политические провокации, аресты и убийства российских журналистов, простых граждан, расправы с антифашистами, непрекращающийся кровавый террор против народа Донбасса. Наконец, шельмование и клевета на президента России, получившая одобрение на государственном уровне, – это вообще отдельная история.

Пожигайло требует задать какие-то вопросы Зеленскому и дождаться от него ответов. Вопрос – зачем? Вовочка давно самостоятельно ответил на все вопросы и расчехлился – дальше некуда. Не надо особо стараться, чтобы найти в интернете ведро помоев, вылитых на Россию и её руководство Зеленским с «соквартальниками».

Получается, что у российских чиновников, одобряющих политику президента России в отношении Украины, левая рука не ведает, что творит правая? Или ведает, но при этом уверена, что всё спишется, ибо деньги не пахнут и бабло побеждает зло.

Сомнительно, что Пожигайло забыл о том, как фильму Зеленского «8 лучших свиданий» в 2016 году был объявлен зрительский бойкот, из-за которого в некоторых российских городах на картину не было продано ни одного билета, либо её снимали с проката под давлением общественности.

Судя по всему, чиновник уверен в успехе, поскольку, несмотря на общественные протесты, фильм Зеленского собрал кассу в прокате и даже вошёл в «топ 15 самых успешных картин российского кино».

Вряд ли культуртрегер Пожигайло не знает, что Зеленский является карманным кандидатом олигарха Коломойского, открыто гордящегося организацией бойни 2 мая 2014 года в Одессе и бандитским террором в Днепропетровской и сопредельных областях.

По-видимому, отсутствие брезгливости и бандерофилия части российского чиновничества, стало системным фактором. И Минкульт, стремящийся «осчастливить» зрителя турбопатриотическими фильмами лёгчайшего содержания, здесь не исключение.

Как видно, в общественном совете ведомства господина Мединского не только не собираются лишать компании по кинопроизводству Зеленского государственного финансирования, но даже считают саму постановку вопроса провокационной.

Это хорошо объясняет скандал двухлетней давности с отказом государственного Фонда кино финансировать фильм именитого российского режиссёра Владимира Бортко о войне в Донбассе по книге Александра Проханова «Убийство городов».

По словам Бортко, в своём фильме он хотел рассказать о героической борьбе народа Донбасса против фашизма и преступлениях бандеровских карателей. Съёмки фильма уже начались, когда финансирование было прекращено. Чиновники из Фонда кино разъяснили режиссёру, что его фильм обречён на провал в кинопрокате и поэтому денег не будет.

Характерно, что в отношении заведомо провального киношлака чиновники ясновидением не страдают и деньги выделяют с лёгкой душой.

Кроме того, Бортко заявил, что чиновники от российского кино четырежды давали добро на съёмки его фильма о войне и четырежды его закрывали. По словам Владимира Владимировича, влиятельные силы в российской элите стремятся уничтожить фильм в зародыше. Настолько, что запуганные актёры отказались сниматься в картине.

Таким образом, перед нами разворачивается феерическая в своём идиотизме картина. Украина воюет с Россией и готова ради процесса «остаточно прощавай» грабить, убивать, разрушать и плодить фальшивки. Россия по понятным причинам на войну не явилась, но почему-то отказывается противостоять бандеровцам в таком важном искусстве, как кино. При том, что украинским Госкино управляет «свободовец», а деньги на киносаги о «киборгах» выделяются стерильному в плане режиссёрского таланта Сейтаблаеву, имеющего вид мушиной погадки по сравнению с Бортко.

Наоборот, чиновники Минкульта готовы подкинуть вагончик деньжат мелкому гадёнышу-русофобу, спонсору «АТО», в ущерб российскому антифашистскому фильму на актуальную тему войны в Донбассе. Теперь, оказывается, чтобы прослыть «другом России», надо всего-то «топить Порошенко», участвуя в предвыборной драке упырей с вурдалаками.

С такими «государевыми людьми» никаких врагов и козней Госдепа не надо – дестабилизируют страну в лучшем виде, если наверху вовремя не спохватятся…