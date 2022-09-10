Минобороны РФ впервые официально прокомментировало отступление на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Минобороны РФ впервые опубликовало официальный комментарий относительно отступления российских войск в Харьковской области.

Оставление городов, где население еще недавно получало российские паспорта и готовилось к референдуму, а сегодня подвергается издевательствам и пыткам со стороны нацистов, называется «перегруппировкой для достижения целей СВО».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии», – говорится в заявлении.

Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот рассказывает о диалоге с жителем Харьковской области.

«На Белгородском вокзале подошёл маленький коренастый мужик со словами: «Я вчера приехал из Купянска»… Я смотрел на него и молчал. Он видит моё смятение и спрашивает: «Неужели всё?». «Почему всё? Нет, конечно. Мы наверняка отобъем. А сейчас, я надеюсь, – говорю ему, – что это ловушка для нацистов». Мужик смотрит на меня и так жёстко говорит: «У нас с ребятами там матери остались… Понимаете? Матери…». Мы с ним молча посмотрели друг на друга. Все всё поняли… Да и изначально всё мы понимаем…».

На российской границе в Белгородской области развернуты пункты приема беженцев.

«У пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается», – пообещал губернатор Вячеслав Гладков.

Экс-спикер Новороссии Олег Царев считает, что российское общество не знает масштабов трагедии в Харьковской области.

«Сейчас кто-то из наших активистов или солдат, избитый, сидит с мешком на голове в каком-нибудь Купянске или Балаклее. Ждёт, надеется, что его просто изобьют, а не покалечат или убьют. Наших пленных наверняка много. Где-то наши ребята отстреливаются и берегут патроны. Кто-то из мирных сумел выбраться из городка или села, попавших под контроль ВСУ, и с узлами вещей, с семьей, с детьми под Белгородом. Не знают, как жить дальше. А в Москве праздник. День города. Толпы людей, палатки с выпивкой и едой, украшенные улицы, концертные площадки».