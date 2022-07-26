Минздрав Крыма вводит строгие антиковидные меры

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Минздрав Крыма возвращает антиковидный режим в медицинские учреждения республики.

С начала июля заболеваемость коронавирусом выросла вдвое с 22 до 53 случаев в сутки при том, что прививочная кампания встала на «стоп», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский, который на днях избавился от приставки врио, распорядился вернуть в медицинские организации строгий противоэпидемический режим.

На входе должен быть организован фильтр, чтобы развести потоки здоровых посетителей и пациентов с симптомами простуды, всем входящим должны измерять температуру тела, и, главное, не допускать граждан без масок. В больницы и поликлиники возвращается социальная дистанция и санитайзеры.

«В целях профилактики и сохранения здоровья гражданам, относящимся к группе риска по заболеванию COVID-19, рекомендуется использовать маски и антисептические средства при нахождении в общественных местах, – подчеркнул Скорупский. – Всем гражданам следует пройти ревакцинацию с периодичностью раз в полгода».

Напомним, с 20 июля в Крыму возобновил работу антиковидный штаб. Заболеваемость коронавирусом растет при явном спаде прививочной кампании, что волнует чиновников Росздравнадзора.

По данным регионального Минздрава на середину февраля, вакцинацию прошли 897,6 тысячи человек, на данный момент – 904,9 тысячи. Ревакцинацию сделали около 297 тысяч.