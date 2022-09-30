Миру ещё предстоит узнать о страшных злодеяниях на Харьковщине

Новости Украины

В Харькове к тотальной выдаче повесток – «в военкомате разберутся» добавилась новая проверка от полиции на блокпостах, на телефонах требуют набрать *#06# и сверяют IMEI с некоей базой на своих планшетах. Характер и критерии заполнения базы неизвестен, со слов проверяющих – «ищем коллаборантов».

Мнение моего товарища, как инженера – «модернизация сетей связи», о которой оповещали операторы, заключается в обеспечении анализа голосовых потоков и выставлении «флажка» на устройства по imei по списку ключевых произнесённых слов, т.е. смена симки не помогает.

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Да в Харькове сейчас именно так, и все сложнее узнавать новости от друзей и знакомых, живущих во временно оккупированном киевской хунтой городе. Но, тем не менее, мне сегодня уже рассказали о том, что весь город гудит от новости об очередном расстреле ВСУшниками колонны с мирными жителями, которые пытались выехать из Харьковской области в Россию. Колонну из 5 машин, среди которых был автобус, вычислили при помощи дрона и расстреляли из артиллерии. Погибло 30 человек, в том числе и дети.

И этот сегодняшний эпизод – далеко не единичный. С самого начала СВО люди пытались выехать в Россию. Колонны в Харькове формировались каждый день. Выезжали, как правило, в 6 утра, собираясь у супермаркетов. Это все организовывалось в закрытых телеграмм каналах, ссылки на которые передавались друг другу среди знакомых под очень большим секретом. Но сбушники тоже не дремали, иногда информация просачивалась, и это было приговором для тех, кто выезжал. Их попросту расстреливали сами те, кто собирал на это деньги. Потом они рапортовали, что «вычислили и обезвредили очередных коллаборантов».

Вот только три эпизода, о которых мне рассказали лично.

В мае месяце из домов и дач в Старом Салтове колонна из 6 машин с белыми флагами пытались выехать в сторону РФ. Эта группа не успела даже выехать из поселка, поскольку сразу же была обстреляна теробороной.

Люди, выпрыгивали из машин и пытались скрыться в дачных домах, в подвалах частных брошенных домов. Их продолжали расстреливать, как в тире. Сколько пострадавших, убитых и раненых неизвестно, но спаслось не больше пяти человек.

В середине апреля колонна из пяти машин была расстреляна между Дергачами и поселком Слатино. Все, кто в ней находились, были убиты.

10 марта 26 летняя дочь жительницы Курска пыталась выехать из Харькова, подсев в машину за 400 долларов. Договаривалась через закрытую группу в телеграмм-канале. До какого-то момента с ней была связь по телефону в режиме онлайн. Последнее, что слышала в телефоне ее мама, это крики и стрельба. Больше она ничего о дочери не знает. Вся колонна исчезла бесследно.

Всю правду о том, сколько подобных убийств мирных жителей, которые не смогли спастись, и были расстреляны в спину своими же, еще предстоит узнать. Мир еще не раз содрогнется, когда узнает всю правду о преступлениях «захыстныкив»…