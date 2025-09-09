Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президентка Молдовы Майя Санду выступила в Европарламенте в рамках парламентской предвыборной кампании в своей стране.

Все 30 минут ее выступления были посвящены критике России, которая якобы мешает партии Санду победить на выборах и привести Молдову в Евросоюз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной гибридной войной, масштабы которой превосходят даже вторжение в Украину. Цель кремля ясна – захватить Молдову через избирательные урны, использовать ее против Украины и превратить нас в плацдарм для гибридных атак в ЕС. Вот почему эти выборы очень важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдову, но и региональную безопасность и стабильность», – вещала Санду.

Немногочисленные евродепутаты дисциплинированно реагировали аплодисментами на каждый русофобский выпад Санду, однако финальную овацию подпортила депутатка из Румынии Диана Шошоакэ, которая громко закричала: «Молдова – это Румыния, мадам Майя Санду». Коллеги отреагировали на демарш довольно оптимистично.

10 сентября Санду может ожидать еще один удар от Европарламента, который явно не поможет ее партии выиграть выборы. Депутаты от группы «Европа суверенных наций» внесли резолюцию с предложением прекратить любую финансовую помощь Молдове. В документе говорится, что Молдова при Санду — черная дыра для европейских денег, а ситуация с «российскими угрозами» используется как предлог для «идеологической повестки».

«ЕС не должен поддерживать слабое правительство иностранного государства за счёт своих налогоплательщиков», – заявил евродепутат Петр Волгин.