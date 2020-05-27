27.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Политика, Приднестровье
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Молдова готовит новую блокаду Приднестровья


Молдова использует пандемию для тестирования следующей фазы совместного контроля на границе между Приднестровьем и Украиной, блокируя импорт жизненно важных товаров.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После закрытия по просьбе Кишинева украинской границы все товары идут в Приднестровье через Молдову. Грузы могут не пропускать неделями. Многие товары, заказанные приднестровскими предприятиями, в Молдове причисляют к категории двойного назначения. Наши предприятия несут дополнительные убытки», – говорится в репортаже.

За два месяца пандемии Кишинев неоднократно задерживал медоборудование и лекарства для Приднестровья, реагенты для проведения тестов на COVID-19, комплектующие для аппаратов ИВЛ, компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения школьников.

Часть грузов так и не удалось завести в Приднестровье, это транспортные средства, сельхозтехника, средства защиты растений. При этом, как заявляет приднестровский МИД, Молдова уклоняется от переговоров.

Напомним, в январе молдавское правительство отложило введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля в Кучургане с 1 февраля – на 1 августа.

На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП, в том числе, в Кучургане, через который проходит 70% приднестровского импорта из России. Белоруссии и Украины.

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