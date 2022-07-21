Молдова и Украина ведут дело к военному кризису в Приднестровье

21.07.2022  21:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ситуация на границе Приднестровья и Украины остается неспокойной

Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации заявил начальник главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на границе Приднестровья и Украины остается неспокойной Об этом сегодня на круглом столе...

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«Неспокойной остается ситуация на границе Приднестровья с Украиной, где с целью увеличения численности теробороны проводится подготовка личного состава иностранными инструкторами по применению иностранных образцов вооружений. В том числе, с боевой стрельбой», – сказал Скоренко.

Он напомнил о серии терактов, организованных с территории Украины и направленных против объектов, на которых находились российские военнослужащие.

В то же время Молдова, по его словам, целенаправленно осложняет жизнь российским военным.

«Имеется ряд негативных факторов, которые влияют на проведение миротворческой операции. В первую очередь, это военно-политическая обстановка в регионе. Затруднено снабжение оперативной группы российских войск, а также получение молдавской стороны на въезд российским военнослужащим. Кроме того, имелись случаи необоснованного затягивания таможенно-пограничного контроля.

Под любым предлогом блокируются попытки новых поставок из РФ имущества, вооружений и военной техники в расчете на неизбежный износ имеющейся у российского контангента материальной базы. Данная ситуация развивается на фоне закрытия Киевом Приднестровского участка украинско-молдавской государственной границы и денонсации соглашения с Россией о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации и военных грузов», — отметил Сокоренко.

Кроме того, Кишинев полностью запретил въезд в страну прибывающих для несения воинской службы в оперативной группе российских войск и установил разрешительный порядок въезда для военнослужащих из состава миротворческих сил. Минобороны РФ неоднократно предлагало заменить его на уведомительный, однако все предложения остались без ответа.

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