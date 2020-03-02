Молдову ждёт горячая весна: Додон повторяет ошибки Януковича

02.03.2020, Кишинев, Флориан Ставилэ

Русофобские силы всё больше поднимают голову в Молдавии. Их активность резко возросла после того как Аурелиу Чокой, министр иностранных дел в правительстве Иона Кику, назвал вооружённый конфликт 1990–1992 годов в Приднестровье гражданской войной и положительно отозвался о роли российских миротворцев в урегулировании конфликта. Подобная точка зрения является категорически неприемлемой для политического класса Молдавии, рассматривающего приднестровский конфликт исключительно как «агрессию 14-й российской армии против независимой Молдовы».

Сначала депутаты от оппозиционного блока АКУМ, заблокировав парламентскую трибуну, сорвали выступление премьер-министра Иона Кику, который хотел отчитаться за 100 дней работы правительства и потребовали отставки министра иностранных дел Чокоя. Затем с этим же требованием выступила группа, отколовшаяся от Демократической партии во главе с экс-спикером парламента Адрианом Канду, известным своей радикальной антироссийской позицией. Большинство из семи бывших демократов, сформировавших движение «Pro Moldova», входили в ближайшее окружение беглого олигарха – бывшего теневого «хозяина Молдовы» Влада Плахотнюка.

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И, наконец, 2 марта 2020 года начались акции протеста участников карательной операции молдавской армии против Приднестровья. Несколько сотен человек в военных камуфляжах заблокировали движение общественного транспорта по центральной площади. Они попытались штурмом захватить здание правительства, но были отбиты полицией. Один из главарей акции, Василий Синигур, состоящий на учёте в психиатрическом диспансере, деревянной булавой разбил стекло у здания правительства.

Накануне один из наиболее одиозных русофобских авторов, Петру Богату, выступавший весной прошлого года за создание коалиции между ДПМ под руководством Плахотнюка и блоком АКУМ, заявил в эфире ТВ, что «Запад начал операцию по отстранению Додона от власти». Это весьма похоже на правду: эксперты ранее отмечали, что США и Евросоюз не простили Игорю Додону падения правительства Майи Санду в ноябре прошлого года.

Протестующих боевиков предсказуемо поддержала Майя Санду, посвятившая им пост в Facebook. Однако участники бойни на Днестре неожиданно удостоились поддержки и со стороны политиков, ассоциирующихся с левым лагерем. Речь идёт об Илане Шоре и Ренато Усатом. Первый, экс-мэр города Оргеев и лидер социально-популистской партии, носящей его фамилию, признан виновным молдавским судом в соучастии в грандиозной афере по выводу из банков страны в офшоры суммы, эквивалентной 1 миллиарду евро. Второй, нынешний мэр города Бельцы, назывался причастным к группе Маркелова и Ушеровича, проходящих фигурантами по делу полковника Захарченко.

Согласно порталу Breaking News, ссылающемуся на источники в Службе информации и безопасности (СИБ) Молдовы, «спонтанный» митинг протеста у стен правительства был спонсирован Владом Плахотнюком и Иланом Шором, находящимися за пределами страны. Ренато Усатый, согласно информации популярного телеграм-канала «Хроники захваченного государства», отрядил на протест близкого к себе бизнесмена, бывшего заключённого Валентина Ешану. Среди участников протестной акции был замечен и один из представителей руководства «Нашей партии» под руководством Усатого Илиан Кашу.

Ещё один представитель левого движения, экс-идеолог Партии коммунистов Марк Ткачук в своём после в Facebook, осудив и президента Игоря Додона, и его оппонентку Майю Санду, «раскалывающих общество», озвучил призыв к проведению досрочных парламентских выборов, являющийся одним из главных лозунгов Санду и её лагеря.

Таким образом, можно констатировать, что сегодня складывается коалиция против Игоря Додона, состоящая из блока АКУМ, группировки «Pro Moldova», объединяющей беглецов из ДПМ, а также политических проектов Илана Шора, Ренато Усатого и Марка Ткачука. Их объединяет ненависть к фигуре Додона и желание пробиться к власти в ходе новых парламентских выборов. Извне их активно поддерживают оба беглых олигарха – Влад Плахотнюк и Илан Шор, всё более открыто – Евросоюз в лице главы миссии в Молдовы Петера Михалко, и менее открыто – США в лице посла Дерека Хогана.

Сам президент Игорь Додон, который всё более прибирает к себе рычаги власти в стране и средства массовой информации, и близкий к установлению контроля над парламентским большинством, хранит олимпийское спокойствие. Однако мы помним, к чему привела Виктора Януковича подобная тактика на Украине в похожих условиях. Выйти достойно из нынешней ситуации глава государства сможет только в случае решительных действий по восстановлению порядка в стране, обузданию провокаторов и жёсткого месседжа в адрес зарубежных стран, привыкших вмешиваться в дела суверенных государств.

У Додона просматривается ещё одна аналогия с неудачливым президентом Украины. Додон, как и когда-то Янукович, практически полностью отказался от своей идеологии, принципов и предвыборных обещаний. Забыты обещания сближения с ЕАЭС, пересмотра соглашений об ассоциации с ЕС, запрета унионистских партий, закрытия офиса НАТО в Кишинёве, принятия нового Закона о языках и пакета законов о статусе Гагаузии.

А ведь сейчас важна мобилизация собственных избирателей, без которых Додону не выиграть новых президентских выборов. И для этого надо вспомнить о необходимости реализации хотя бы части своих предвыборных обещаний.

В любом случае, приход к власти Майи Санду, не скрывающей своего стремления интернационализировать приднестровский конфликт и добиться вывода российских миротворцев, не сулит ничего доброго ни России, ни Приднестровью.

Молдове предстоит горячая весна.