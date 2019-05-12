Монтян: Киев отверг единственный мирный вариант по Донбассу

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Минские соглашения, предусматривающие начало федерализации Украины, отвергнуты Киевом, другого мирного разрешения конфликта в Донбассе не существует.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, федерализация может спасти, но никто никакую федерализацию создать не даст, это и так понятно», – заявила Монтян, отвечая на один из вопросов.

«Попробовать в рамках Минских соглашений, потому что никаких других вариантов, собственно говоря, нет», – отметила адвокат.

По ее мнению, у верхушки в Киеве нет желания прекращать войну на Донбассе.

«У людей, от которых зависит её прекращение, есть только желание «пилить» военные бюджеты и заниматься мегагеополитикой», – сообщила Татьяна Монтян.