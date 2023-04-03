Мосийчук причитает: Украину готовят к разделу по ирландскому сценарию

Конфликт на Украине может быть заморожен по примеру ирландского, после того, как эта страна была поделена на Республику Ирландия, сохранившую независимость, и Северную Ирландию под властью Великобритании.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады и бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Мосийчука, исходные данные конфликта на Украине и в Ирландии похожи, при этом в этой стране тоже шла гражданская война.

«Я недавно был в Ирлании и познакомился там с одним грамотным человеком из известной семьи, он директор школы в Ирландии. И мы с ним очень долго разговаривали об истории и похожести истории Ирландии с историей в Украине. Только там Британия порабощала Ирландию, ну а тут понятно. И он мне сказал: они готовят чисто ирландский вариант. Ирландский вариант – это разделение Ирландии, когда Северная Ирландия пребывает под полным протекторатом Британии, хотя и входит в Соединенное Королевство как отдельная структура, но под полным протекторатом Британии. В остальную Республику Ирландия влито миллионы денег, они воевали очень долго и по-разному за то, чтобы объединить, отвоевать и тому подобное. Освободить сначала, потому что она вся была оккупирована», – сказал националист.

«Ирландская Республиканская Армия проходила трансформации от армии народной, как у нас при УНР было, до чуть ли не террористической организации. То есть разные трансформации, были свои политзаключенные. История похожа, будем говорить так. И, что мне друг Гети сказал, он говорит: «Игорь, а вы знаете, что у нас после окончания войны с бритами была гражданская война. И во многом она была религиозной. Вот чего я боюсь», – заявил Мосийчук.