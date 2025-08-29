«Москва играет хитрую игру с этим Донбассом», – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 11:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2574
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина


Выполнение требования России об отступлении ВСУ из Славянска и Краматорска привело бы к внутренней политической нестабильности и краху режима Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Москва играет очень хитрую игру. Вы думаете, Москве нужен этот Донбасс? Москва шла разделять сферы влияния с Западом, а получить Славянск – нет, конечно.

Мне кажется, что вся эта история с Донбассом – подтолкнуть Украину к краю пропасти. Вот пускай Зеленский даст приказ вывести войска из Донбасса, и посмотрим, что потом внутри Украины будет. Как долго Зеленский просидит в своей должности, не повторит ли он судьбу Саакашвили», – сказал Бортник.

«Расчёт на то, чтобы предложить Западу что-то, выглядящее рациональным, не опасным, и даже мелочным. Для Запада это всё равно, что попросит мелкую монету.

Но это может быть опасным для внутренней стабильности Украины. Это зафиксирует в общественном сознании военное поражение Украины в этой войне. Москва играет хитрую игру с этим Донбассом», – опасается укро-экспрет.

