Москва поддержала: Мэр-коммунист идёт на второй срок в Новосибирске

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Анатолия Локотя на второй срок работы в должности мэра Новосибирска и участие в осенних выборах.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании Президиума и депутатов от коммунистов в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анатолий Локоть представил доклад, отметив, его первый срок на этой должности стал «пятилеткой преодоления» и назвал будущую каденцию «пятилеткой развития».

«Свои горизонты развития Новосибирска мы связываем, прежде всего, с осуществлением двух мегапроектов. Первый из них – это Академгородок-2. То есть, фактически, развитие крупнейшего за Уралом научно-исследовательского центра. Новосибирск сегодня называют третьей научной столицей Российской Федерации. И свою задачу мы видим в том, чтобы реализовать этот мегапроект.

Второй мегапроект связан с проведением в Новосибирске юношеского Чемпионата мира по хоккею 2023 года. С ним мы связываем большие надежды, ставим большие задачи по развитию города», – заявил Локоть.

Работу градоначальника третьего по величине города России одобрило как руководство КПРФ, так и депутаты парламента.

«В Новосибирске тоже есть серьезные подвижки. Готова программа прорыва в будущее, в том числе, и в научной области», – заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

«Я испытываю чувство гордости за тех товарищей, которые работают в исполнительной власти. Как бы не изощрялись наши оппоненты, у нас есть реальные и конкретные успехи. Ни для кого не секрет, что Новосибирск является налоговым донором региона. Нам нужно сделать так, чтобы средства оставались в городе. Удалось увеличить налоговую базу, это прямая заслуга нашего мэра. За пять лет вырос малый и средний бизнес. Это тоже успех, потому что мы понимаем, какие барьеры ставит государство для бизнеса. Политика мэра Новосибирска приводит к поступательному развитию города. Город приобретает столичный лоск», – добавила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя.