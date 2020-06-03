03.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, СНГ2
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Москва взяла за горло Лукашенко, вторжение на пороге – белорусский эксперт


Россия является главным бенефициаром смены режима в Белоруссии.

Об этом в своем «фейсбуке» написал заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований, белорусский эксперт Юрий Царик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, насколько можно судить, в той или иной степени и форме стоит за выдвижением всех трёх нынешних альтернативных лидеров. Все разговоры о том, что России сейчас “не до Беларуси”, – это или ошибка людей, не следящих за Россией, или отработка месседжа, который сам Кремль уже несколько месяцев распространяет по различным каналам.

То, что простые люди не думают о независимости, ожидаемо. Но то, что на неё наплевали политически осведомлённые белорусы, в том числе – заявлявшие себя националистами, печально», – написал Царик.

Он предрекает Белоруссии вооруженный конфликт и ввод российских войск.

«Мирного прихода пророссийского модернизатора, как в Узбекистане, у нас почти наверняка не получится, ибо Беларусь – не Узбекистан, Восточная Европа – не Центральная Азия, и живой А. Лукашенко – это не мёртвый И. Каримов.

Поэтому рекомендую соотечественникам быть готовыми к репрессиям, крови, внутренним конфликтам, а также скорому приходу российских военных», – пророчествует Царик.

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