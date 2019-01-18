«Моя хата с краю»: Майданщики будут «сушить» явку, чтобы остаться у власти

18.01.2019, Москва, Игорь Петров

Старые политики Украины, ответственные за майдан и гражданскую войну, заинтересованы в понижении явки на предстоящих выборах, что позволит им сохранить власть. Для достижения этой цели будут использоваться популярные в украинском обществе настроения «моя хата с краю».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил сенатор Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сложилась особенная ситуация. Предстоящие выборы имеют свою специфику с точки зрения обманутых надежд. Большинство граждан Украины понимают, что сейчас происходят процессы тяжело обратимые, и ничего хорошего ожидать не предстоит.

Но психология избирателя базируется на том: «пусть будет, что будет, лишь бы не было войны». Большинство людей не хотят гибели своих близких, родных, и как раз те действия, которые власти Украины реализуют на территории государства, направлены на то, чтобы «засушить» явку, и чтобы пришел «ядерный» электорат тех кандидатов, которые уже вошли в президентскую гонку.

Вот в это смысле все кандидаты едины, они друг друга в этом поддерживают, чем меньше явка электората на выборах, тем больше явка «ядерного» электората того или иного кандидата проголосовать и продвинуть его», – заявил Тимченко.