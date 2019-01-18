//exit;
18.01.2019, Москва, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

«Моя хата с краю»: Майданщики будут «сушить» явку, чтобы остаться у власти

Старые политики Украины, ответственные за майдан и гражданскую войну, заинтересованы в понижении явки на предстоящих выборах, что позволит им сохранить власть. Для достижения этой цели будут использоваться популярные в украинском обществе настроения «моя хата с краю».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил сенатор Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Украине сложилась особенная ситуация. Предстоящие выборы имеют свою специфику с точки зрения обманутых надежд. Большинство граждан Украины понимают, что сейчас происходят процессы тяжело обратимые, и ничего хорошего ожидать не предстоит.

Но психология избирателя базируется на том: «пусть будет, что будет, лишь бы не было войны». Большинство людей не хотят гибели своих близких, родных, и как раз те действия, которые власти Украины реализуют на территории государства, направлены на то, чтобы «засушить»  явку, и чтобы пришел «ядерный» электорат тех кандидатов, которые уже вошли в президентскую гонку.

Вот в это смысле все кандидаты едины, они друг друга в этом поддерживают, чем меньше явка электората на выборах, тем больше явка «ядерного» электората того или иного кандидата проголосовать и продвинуть его», – заявил Тимченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]ru

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть