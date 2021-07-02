«Мы готовы к мученичеству. Остаемся с РПЦ» – архиепископ УПЦ

02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи с тем, что УПЦ является неотъемлемой канонической частью Русской православной церкви, гонения со стороны украинского государства, скорее всего, не прекратятся вообще.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки УПЦ является неотъемлемой канонической частью Русской православной церкви, и ни один государственный деятель Украины, ни один «патриот» Украины с этим никогда не смирится. И это тоже генерирует волну нападок на церковь, которые, очевидно, будут продолжаться. Сейчас у нас небольшая пауза, передышка, которая никак не связана с личностью Порошенко или связана предельно минимально. Завтра тот же Зеленский может развернуть очередную волну гонений на церковь, ещё более жёсткую, наглую и беспредельную, чем это было несколько лет назад, либо это сделает его преемник. То есть, тут вопрос времени, но это, к сожалению, неизбежно», – заявил украинский политолог Сергей Белашко.

«Мы прекрасно понимаем, что эти гонения на нас, вероятнее всего, вообще не прекратятся, вы правильно сказали, – согласился с экспертом архиепископ УПЦ Николай (в миру Александр Почтовый). – Но мы готовы к мученичеству».

«Церковь всегда была готова к мученичеству. Но если посмотреть на те империи и страны, которые возводили гонения на церкви, то где они? Где та Римская империя? Где Советский Союз? Очень бы хотелось, чтобы эта печальная судьба не постигла и Украину», – добавил владыка.

Он отметил, что говоря о том, что религиозный центр УПЦ находится в России, никто не читал Устав Русской православной церкви.

«Украинская православная церковь – это самоуправляемая церковь в составе Русской православной церкви, мы полностью независимы в управлении. Но духовная связь у нас всё равно останется, и с этим ничего сделать нельзя. Эта духовная связь у нас сохраняется со всеми православными церквями, потому что, на самом деле, есть одна Соборная православная церковь, и составляющие её части были, будут, и никуда они не денутся», – подчеркнул священник.

«То, что государство хотело сделать с нами – перевести управление из Московского патриархата в Константинопольский – так вот, этого не получилось. И не получится никогда», – заверил архиепископ Николай.