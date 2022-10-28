«Мы так не делаем» – экс-натовец дал понять, что «Кричащие орлы» воевать за Украину не будут

Новости Украины

Размещение в Румынии 101 воздушно-десантной дивизии США, известной как «Кричащие орлы», говорит о том, что Вашингтон готов к заморозке конфликта и захода на территорию Украины в виде миротворцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша Бригада 101 десантной штурмовой дивизии оказывается практически у границ Украины в Румынии. И командиры там говорят, что они готовы, если будет дан приказ зайти на территорию Украины. Они не говорят, что их Украина приглашает или еще что-то, они готовы. Из моего личного опыта, из исторического опыта, мы так никогда не делаем. И по какой причине наша бригада самая боевая зашла бы на территорию Украины? Почему это даже обсуждается? Потому что президент Байден когда-то сказал: «Наши войска никогда не будут участвовать в конфликте». Точно так же, как еще несколько дней назад (что у вас, кстати, не передаётся) президент Обама сказал, что мы должны обговорить границы помощи Украине. Потому что, если мы будем продолжать таким же образом, мы войдем в прямой конфликт с Россией. То есть он тоже говорит, что нужные другие дипломатические переговоры. В какой стадии наши войска бы зашли на территорию Украины, если Украина приглашает их воевать с россиянами?» – сказал Табах.

Он отметил, что это «очень не похоже» на поддержку украинских войск.

«Потому что мы так не делаем. Исторически. Если даже взять войну в Корее. Сначала мы вооружили южнокорейцев, мы сначала послали туда наших советников, потом мы послали туда наших зеленых беретов, чтобы они подготавливали партизанскую войну. То же самое во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Мы сразу не заходим», – объяснил американец.

По его словам, всё, что могут сделать США в таком формате, это зайти на территорию Украины как миротворцы и заморозить конфликт.

«Здесь совсем другая картина. Мы оружия вообще наступательного никакого не даем. Остальное оружие мы даем минимальное количество. Никаких наших советников на Украине нет, зеленых беретов нет. И вдруг наши войска оказываются у границ. Мы сегодня слышим – это то, что призывают к миру. И может быть, мы тогда заведем туда свои войска, чтобы был мир, чтобы закончить войну, закончить убийства, и все будут хлопать в ладоши и говорить: «Вот Байден молодец, все-таки, сделал, и теперь стрельба прекратилась и убийства, стрельба прекратилась и с украинской, и с российской стороны». И все чин чинарем. Вот я продумывал такой сценарий. Не знаю, правдивый он или нет. Надеюсь, что нет. Но другого смысла я просто не вижу. Если наши войска войдут в Украину, как они говорят, что готовы это сделать, то с какой целью? Цель, чтобы как миротворцы. А не на одной стороне или другой стороне. Всегда Белый Дом говорил о том, чтобы не было эскалации, мы не делаем то, не делаем это. Но послать десантно-штурмовую бригаду 101-ю на границу с Украиной – это эскалация. Вот это эскалация. Потому что – это уже мы вытащили из ножен кинжал самый острый, который у нас есть. Но как мы будем использовать это здесь – непонятно. Для меня самый худший сценарий – это если мы зайдем туда как миротворцы и прекратим… То, что требует народ, они же все ходят с плакатами «остановите войну»-«остановите войну», – поделился мрачными предчувствиями экс-натовец.

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