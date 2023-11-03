На фронте тяжело. До выборов можем не дожить – Мосийчук

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Украинским войскам не хватает боекомплекта, а воюющие под Авдеевкой солдаты отводят себе не более недели жизни.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Апазова заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пессимист в плане того, что нам надо дожить до выборов. Люди, которые говорят о выборах напрямую, не совсем реально оценивают ситуацию, которую мы имеем на фронте и в стране. У нас 10% от 100% необходимого БК в войсках. Это я тебе говорю, я ее получил от военных непосредственно. Это очень серьезная проблема. Мы имеем проблему под Авдеевкой», – сказал националист.

«Я тебе скажу, что я общался со своим товарищем Игорем Криворучко, который принимает непосредственное участие в боях там, на Авдеевском направлении, и вчера я услышал вещи, которые вообще для меня очень тяжелы. Он говорит: у меня предчувствие, что нас может не быть за семь дней, и меня может не быть за семь дней. То есть там ситуация очень тяжелая. Плюс, ситуация, переходящая в хаос, когда одни командиры среднего и низкого звена не слышат других командиров. Плюс, враг простреливает (это называется тактическое окружение) уже сейчас эти 5 – 7 километров горловины входа под Авдеевку», – заявил Мосийчук.