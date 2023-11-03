На фронте тяжело. До выборов можем не дожить – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
03.11.2023 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 98
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинским войскам не хватает боекомплекта, а воюющие под Авдеевкой солдаты отводят себе не более недели жизни.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Апазова заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я пессимист в плане того, что нам надо дожить до выборов. Люди, которые говорят о выборах напрямую, не совсем реально оценивают ситуацию, которую мы имеем на фронте и в стране. У нас 10% от 100% необходимого БК в войсках. Это я тебе говорю, я ее получил от военных непосредственно. Это очень серьезная проблема. Мы имеем проблему под Авдеевкой», – сказал националист.

«Я тебе скажу, что я общался со своим товарищем Игорем Криворучко, который принимает непосредственное участие в боях там, на Авдеевском направлении, и вчера я услышал вещи, которые вообще для меня очень тяжелы. Он говорит: у меня предчувствие, что нас может не быть за семь дней, и меня может не быть за семь дней.

То есть там ситуация очень тяжелая. Плюс, ситуация, переходящая в хаос, когда одни командиры среднего и низкого звена не слышат других командиров. Плюс, враг простреливает (это называется тактическое окружение) уже сейчас эти 5 – 7 километров горловины входа под Авдеевку», – заявил Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть