На похороны Владлена Татарского пыталась пройти группа поддержки Украины

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Военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) похоронили сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. Около тысячи человек пришло проститься с героем Донбасса, погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге.

«Мне тут написали, выйди из своего информационного пузыря, никто о твоём Владлене и не слышал. Ну, вышел. Тут на прощании огромная толпа абсолютно разного народу. Мужики, бабы, солдаты, рабочие, интеля, студенты. Вам это может не нравиться, но мы народного героя провожаем», – написал в своем тг-канале военный историк Евгений Норин.

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На кладбище были приняты строгие меры безопасности. На входе стояли усиленные кордоны правоохранителе. Полицейские установили металлические рамки и привлекли кинологов. Корреспондент «Коммерсанта» заметил, что семью погибшего сопровождала вооруженная госохрана.

Пытались пробиться на похороны и корреспонденты либеральных СМИ-иноагентов, открыто поддерживающих бандеровскую Украину, – RusNews, Sotavision (Антонина Фаворская) и Msk1. Их задержали, но потом отпустили, предоставив альтернативу: «Или в ОВД, или подальше от похорон».

Остаётся лишь в очередной раз изумиться «разгулу тоталитаризма» в России – в Киеве, например, обнаруженные «вражеские» журналисты как минимум были бы избиты, а затем отправлены за решетку на длительные сроки по обвинению в госизмене.

Татарского хоронили в закрытом гробу с военными почестями – почётным караулом и оркестром.

На скорбное мероприятие пришел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому принадлежало помещение, где произошел теракт и погиб военкор.

У гроба военкора лежали награды и указ президента о награждении журналиста орденом Мужества. Там же находилась именная кувалда с надписью: «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет».

Это вызвало недовольство экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, у которого конфликт с Пригожиным.

«Человек уже погиб от рук врагов, а вокруг трупа все еще рекламные пляски самого уродливого вида», – по традиции раздраженно комментирует Стрелков.

Церемония прощания закончилась словами Татарского: «Уныние — это самый страшный грех, не унывайте, победа будет за нами, враг будет разбит!».

На похоронах присутствовали многие депутаты Госдумы РФ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл со своими журналистами и активно раздавал интервью. Его появление соратники Татарского также трактовали как пиар, напомнив, что покойный весьма скептически относился к преемнику Владимира Жириновского.

«Когда пришёл Слуцкий, близкие друзья Максима стали уходить из зала. Когда Слуцкий это увидел, он сказал, чтобы не уходили, потому что он сейчас будет говорить слова. И тогда все ушли окончательно», – рассказал телеведущий Андрей Медведев.

«На похоронах Владлена Татарского собралось достаточно много людей. Максиму действительно это было бы приятно. И ему бы польстил тот факт, что Пригожин лично приехал из Бахмута, чтобы проститься, — в отдельном порядке, ещё до подхода основных масс. Но есть большие сомнения, что Владлену пришелся бы по душе тот факт, что его похороны некоторые используют для личного пиара, выдавливая грусть из себя и делая громкие политические заявления на камеры ручных корреспондентов. Зная Макса, он бы лично микрофон в задницу за такое запихал. И провернул», – написал основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Блогер-инженер Дмитрий Конаныхин приметил на похоронах и сотрудниц самого либерального вуза России – Высшей школы экономики.

«Из анекдотического на прощании с русским воином Максимом, кроме прочих, это ещё опаздывающие бегущие корпулентные женщины с цветами от Высшей школы экономики. Подумайте, люди, как меняется время — к донецкому парню, который жизнь положил за будущее России, задыхаясь, бежит Высшая школа экономики, которую, было, создали Россию угробить. Это очень-очень смешно. Уверен, Максим хохочет до слёз», – написал Конаныхин.

«Я вот тоже был уверен, что Владлена Татарского мало, кто знал вне аудитории военкоров в телеграме. Но народ на Троекуровском кладбище на прощании был. Я не могу оценить, насколько много, там из-за мер безопасности и прохода на рамки было медленным движение. Однако вот сами оцените. Сказать, что Татарского никто не знал, совершенно точно нельзя. И это Москва, где казалось бы взгляды все-таки отличные», – также признает бывший блогер закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Кирилл Шулика.