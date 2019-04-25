На Украине готовятся к зиме без газа

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

Если зимой транзит российского газа полностью прекратится, то Украина не сможет заполнить свою ГТС реверсным газом из Европы и обеспечить свои потребности в газе.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По опыту 2009 года, когда тоже прерывались поставки газа в Украину, и, соответственно, транзит, газ вообще с территории России не поступал. Вся система была поставлена в реверс, то есть газ качался не с востока на запад, а наоборот. Система выдержала эти нагрузки, но компрессорная станция «Бар» последние дни работала уже в экстремальном режиме. Возможно, она не выдержала бы еще пару дней. А она является ключевой для поставки газа в восточный регион, например, в Мариуполь», – заявил Витренко.

Он также отметил, что не все мощности по реверсу газа из ЕС являются непрерывными.

«Из Словаки половина мощностей непрерывные, то есть из Словакии, нашего основного направления, мы будем получать вдвое меньше газа. Это означает, что мы должны подготовиться к отопительному сезону сейчас. Должны больше закачать газа под землю. Потому что зимой банально не хватит пропускной мощности трубы из Словакии, чтобы обеспечить все потребности Украины в импортном газе», – резюмировал чиновник.