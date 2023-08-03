На Украине начали использовать российские дроны для… передела рынка

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Прошло полтора года СВО, но только сейчас догадались украинские упыри использовать в своих целях налёты БПЛА «Герань» (которые они называют «Шахедами» на персидский манер) себе в пользу.

Какой-то Архимед рейдерского движения воскликнул «Эврика!» и понеслась…

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Известный бабуин киевского режима Юрий Романенко, известный своим чёрным ртом, выдающим сырьё для набрасывания на вентилятор, первым откликнулся знаковой новостью:

«Сегодня два «Шахеда» прилетели в дом агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправленно. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, так что не пострадал. Повезло женщине, которая смотрела за домом, осталась живой. Я был там рядом на месте, всё видел своими глазами. Впрочем, не думаю, что нашу быдлоэлиту этот случай убедит вкладывать бюджетные деньги в ПВО и ракеты, а не в плитку и стадионы. Едешь по Киеву, всё строится, прямо диву даешься. Какие приоритеты, какой масштаб!»

Романенко – грантоед со стажем, отпетая болтологическая сволочь, бесплатно болеть за судьбу ПВО не будет. Бесплатно он болеет гриппом. Да и не в ПВО дело.

Случайно оказаться рядом с домом известного деятеля в области курятины во всех её проявлениях, человека из списка «Форбс» с более чем миллиардом долларов активов до начала СВО, куда не случайно прилетели две «Герани» (пусть даже «Шахеда», если им персидский ближе) – надо иметь не абы какой фарт.

После истории с Вадатурским, в которого прилетел не «агрессорский» дрон, а свой же, родной украинский противотанковый управляемый боеприпас и грохнул на крыльце собственного дома крупнейшего украинского торговца зерном, да ещё и через 10 дней после подписания зерновой сделки, такое предупреждение «Геранями» выглядит очень гуманно, по-пацански.

То, что прилетели дроны, пока сам Косюк был далеко от дома, вероятно, очень тонкий в условиях нынешней Украины намёк.

Передел рынков будет жестким. Источники обогащения на Украине истощаются. Сейчас «Герани» прилетели при отсутствии цели – так надо было. Своими взрывами они как бы сказали – «и возвращаться не нужно».

И остальным намёк – будете торговаться, «Герань» не промажет, ведь на коварного «агрессора» можно списать что угодно, «агрессор» стерпит – нам всё равно, кто выживет из жабогадюкинга. А им не всё равно.

Время запасаться попкорном.