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02.11.2021 14:42 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
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На Украине призывают Запад дать ракеты для борьбы с российскими ВКС

Новости УкраиныЗапад должен предоставить Украине вооружение, способное сбивать все виды российских летательных аппаратов. Об этом...

Запад должен предоставить Украине вооружение, способное сбивать все виды российских летательных аппаратов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, Украина должна получить, в том числе, американские ракетные комплексы Patriot, чтобы защитить ими крупные города вдоль границы.

«Надо воспользоваться тем, что помощница министра обороны США сказала, что другие страны тоже должны снять ограничения и запреты на поставки Украине летального оружия. Да, надо, чтобы они поставляли – и Великобритания, и Франция. Ну и Штаты должны поставлять.

Нужны комплексы, не только «Джевелины» нужны, потому что это хорошо, новую партию закупили и так далее, но нужны комплексы Patriot. Необходимо сегодня украинские города, расположенные на границе, основные – Киев, Львов, Луцк, Житомир  – нужны серьезные ракетные комплексы, которые могут реально сбивать все, что летает у Путина.

Потому что, в принципе, удар может быть нанесен с севера, сколько там от границы до Киева, Луцка или Львова, от северной белорусско-украинской границы. К этому надо реально готовиться», – заявил Соскин.

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