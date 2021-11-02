На Украине призывают Запад дать ракеты для борьбы с российскими ВКС

Запад должен предоставить Украине вооружение, способное сбивать все виды российских летательных аппаратов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, Украина должна получить, в том числе, американские ракетные комплексы Patriot, чтобы защитить ими крупные города вдоль границы.

«Надо воспользоваться тем, что помощница министра обороны США сказала, что другие страны тоже должны снять ограничения и запреты на поставки Украине летального оружия. Да, надо, чтобы они поставляли – и Великобритания, и Франция. Ну и Штаты должны поставлять.

Нужны комплексы, не только «Джевелины» нужны, потому что это хорошо, новую партию закупили и так далее, но нужны комплексы Patriot. Необходимо сегодня украинские города, расположенные на границе, основные – Киев, Львов, Луцк, Житомир – нужны серьезные ракетные комплексы, которые могут реально сбивать все, что летает у Путина.

Потому что, в принципе, удар может быть нанесен с севера, сколько там от границы до Киева, Луцка или Львова, от северной белорусско-украинской границы. К этому надо реально готовиться», – заявил Соскин.