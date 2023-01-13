Начштаба батальона «Троя» скептически оценил мобилизационный ресурс

Елена Острякова.  
13.01.2023 22:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только 10% солдат, мобилизованных в сентябре, воюет хорошо.

Об этом на клубе « Улица Правды» заявил начальник штаба батальона «Троя» Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только 10% солдат, мобилизованных в сентябре, воюет хорошо. Об этом на клубе « Улица...

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«Общество, которое пошло воевать, которых призвали, мобилизировали, оно не хочет воевать. Это наше российское общество. Из этих мобилизованных воюют 10%, если они попадают к тем 10% офицеров, которые тоже хотят воевать, эту страну защищать. Тогда все нормально. А когда попадаются никудышние офицеры и никудышние мобилизованные, то тут начинаются косяки», – сказал Колмогоров.

Он считает мобилизацию нерациональным использованием военного бюджета.

«Сейчас идут большие дебаты: мобилизация, не мобилизация. Зачем тратить государственные деньги на тех, кто воевать не хочет? Есть те, кто пошел добровольно. Может, надо сюда перераспределить боеприпасы, которые тратятся на полигонах? Сейчас на полигоны привозят вот этих мобилизушек. Приходят такие пингвинята: автомат, что с ним делать. Он что, Родину будет защищать? Нет, он будет косить, сам себя портить.

Бросается граната, высовывается нога или рука: все, меня затрехсотили, государство, дай мне денег. В тот момент, когда мы находимся под санкциями и под влиянием всякой либерасни, надо от этого уходить. Не надо тратить деньги, оружие и БК на тех, кто воевать не будет.

У нас в лесу этими мобилизушками все брошено: броники, автоматы, БК. Нужно народное ополчение, где люди сами по себе идут воевать за страну и народ, за веру православную. Это будет правильно и эффективно. Человек, который хочет, готов заниматься на полигоне 24 на 7», – заключил Колмогоров.

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