В конфликте на Украине уже принимает участие множество китайцев.

Об этом в эфире «5 канала» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союз Китая с Россией сейчас на войне даёт грандиозные результаты для самих русских, и китайцы тоже учатся. И китайцы уже есть на нашей земле, и много, которые работают и как инструкторы, и как военные, и как спецслужбы. А Россия получает инженерный разум, комплектующие, возможность локализации разных производств. Китай получает поле для тестирования будущих войн, которые планирует.

Войны будут происходить в разных доменах. Не только танки. Есть кибер, экономические, информационные, санкционные войны. Но основная война будет проходить в когнитивном поле. Люди действуют, как они верят. Поэтому Китай сейчас делает огромную ставку на когнитивные технологии, на технологии влияния, чтобы хакнуть мозг, чтобы контролировать то, что в головах у людей.

Технологии, типа Neuralink. Я не думаю, что все такие наивные, чтобы думать, что они созданы для того, чтобы парализованные люди играли в Counter-Strike. Это возможность контролировать, что у нас в голове, и эти технологии только развиваются», – предупредила Берлинская.