«Нафтогаз» анонсирует новую войну с Россией

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

Увеличение объемов транзита российского газа через Украину – свидетельство того, что «Газпром» готовится к прерывания транзита с 1 января 2020 года.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контракт на транзит, заключенный в 2009 году, заканчивается в этом году. Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100-110 миллиардов кубометров. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину. По всем признакам, Россия готовится к новой газовой войне», – сказал Витренко.