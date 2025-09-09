Любые санкции могут помешать России, но только поставки американского и европейского оружия Киеву на неопределённый срок якобы положат конец войне.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил американский политолог, профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не совсем [есть ли у России повод для беспокойства]. Я думаю, что ужесточение санкций может навредить российской экономике, это может усложнить им военные действия, увеличив расходы на внутренние нужды и жизнь среднего россиянина. Но нет – санкциями эту войну не остановить.

Почему я думаю, что ключевой вопрос, который должен решить Трамп – это оружие? Вернётся ли он в Конгресс и попросит больше денег на поставку современного американского оружия на Украину?

Потому что суть в том, что эта война может продолжаться до тех пор, пока у Украины не будет всего необходимого для самозащиты», – рассуждал он.