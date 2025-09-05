«Народ считает иначе»: Зе-депутат начал юлить, отвечая на вопрос о мобилизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Народ Украины считает несправедливой мобилизацию, проводимую ТЦКашниками.

Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая задала вопрос, считает лично он мобилизацию справедливой. Депутат начал вилять, заметив, что это сложный вопрос, ответить на него не просто.

«Потому что мы воспринимаем слово мобилизация через призму, как его воспринимает общество. Да? Конечно, я как член комитета могу сказать, что мобилизация в принципе справедлива. Но общество считает иначе», – трепался политик.

При этом он говорит, что вынужден считаться с мнением народа.