«Народ считает иначе»: Зе-депутат начал юлить, отвечая на вопрос о мобилизации

Игорь Шкапа.  
05.09.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 726
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Народ Украины считает несправедливой мобилизацию, проводимую ТЦКашниками.

Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Народ Украины считает несправедливой мобилизацию, проводимую ТЦКашниками. Об этом в эфире ток-шоу «Новый отсчет»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая задала вопрос, считает лично он мобилизацию справедливой. Депутат начал вилять, заметив, что это сложный вопрос, ответить на него не просто.

«Потому что мы воспринимаем слово мобилизация через призму, как его воспринимает общество. Да? Конечно, я как член комитета могу сказать, что мобилизация в принципе справедлива. Но общество считает иначе», – трепался политик.

При этом он говорит, что вынужден считаться с мнением народа.

«Народ считает, что она [мобилизация] несправедлива и действительно… есть для этого основания, учитывая то, что некоторые не совсем добропорядочные центры комплектования выполняют планы мобилизации с применением неконституционных, противозаконных иногда норм», – сказал Зе-политик.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить