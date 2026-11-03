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Пыточная террористов «Азова» под Киевом – одно из мест, организованных для вымогательства денег с родственников насильно мобилизованных.

Об этом в своем видеоблоге рассказал один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап (с 2022 по 2024 год офицер ВСУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сути, Нацгвардия Украины организовала охоту на мобилизованных, которых внесудебным способом отлавливают как собак, а затем держат в этой тюрьме, где параллельно пытают и требуют с их родственников деньги. Тех, кому нечем откупиться после такой воспитательной работы кулаками, в конце концов, отправляют обратно в воинскую часть. Когда я говорю, что мобилизация – это, по сути, рабство, то эта история является прямым подтверждением того, что к мужчине в Украине государство относится именно как к рабу, которого в случае побега от хозяина будут ловить и пытать, заставляя снова вернуться в службу. И при этом государственная пропаганда нас еще пугает чеченцами и бурятами», – сказал Гнап.

Он уверен, что обнаруженная частная тюрьма «Азова» – «только часть правды, которая выплыла на поверхность, поскольку такие тюрьмы могут быть, например, не только в Нацгвардии, но и в ВСУ».