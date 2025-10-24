Наши Patriot становятся неэффективным против российских ракет, – эксперт из США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и другие противники Запада внимательно наблюдают за тем, как справляется западное оружие, поставленное на Украину, и быстро совершенствуются.

Об этом, выступая в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация), заявила экс-советник президента США времен Джорджа Буша-младшего Дебра Каган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

