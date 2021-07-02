НАТО откажется отправить войска на помощь Украине при войне с Россией

02.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае прямого боестолкновения Украины и России, НАТО не будет вмешиваться и отправлять на помощь Киеву свои батальоны.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший зампредседателя СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, он подчеркнул, что помощь Украине со стороны Альянса все равно будет оказана военным оснащением, развединформацией и другими средствами.

«Один на один мы не останемся, это однозначно. Но и прямого вмешательства, то есть каких-то батальонов или военных групп НАТО мы точно на нашей территории не увидим. Нам нужно понимать, что это наша война, наша проблема и нам ее нужно решать. В открытом противостоянии никто не будет [ссориться с Россией].

Но вместе с тем, мы должны четко осознать, что мы получили те месседжи, которые подтверждают, что будет усилена помощь военным оснащением, будет усилена помощь в том числе разведывательной информацией, средствами. Все, что нужно для обеспечения военных действий, все будет со стороны наших партнеров представлено. Другое дело, что не будет человеческого ресурса, и не будет непосредственного участия», – заявил Ягун.