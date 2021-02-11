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11.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Навальнисты разбегаются, как тараканы


Сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального переживают период разброда и шатания.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убывший в срочную командировку в Прибалтику херр Волков развлекается организацией фонарного флешмоба, а сторонники донатенфюрера, его актив, уютно расположился в автозаках, СИЗО и иных приятных для них местах обретения идентичности.

Вроде бы всё как надо, по феншую… Но, нет, в стане раздрай, раскол и шатания. Многим не нравится поведение Юли Навальной (уехала, кстати, домой в Германию), кто-то считает Навального агентом ФСБ – на полном серьёзе («генерал СВР» рассказал), кто-то уже делит неостывшее место в иноагентском ФБК, имитируя начальство.

В общем, контингент расползается, как тараканы, когда включаешь на кухне свет. Наверное этим и руководствовался херр Волков, когда задумывал своё мероприятие на т.н., Валентинов День, разогнать конкурирующих тараканов и собрать послушных мотыльков-донатеров, летящих на свет», – написал Мухин.

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