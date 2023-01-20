Назрел большой котёл для ВСУ в Донбассе – эксперты

Эксперты предрекают большой котел в районе Северска и Соледара, в котором будут зажаты значительные силы ВСУ.

Дестабилизацию в ряды противника вносят конфликты с польскими наемниками, позиции которых вэсэушники намеренно сдают в эфире.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Миллет» атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко рассказал, что взятие Соледара позволяет контролировать железнодорожную станцию, через которую проходили грузы.

«Опираясь на свой небогатый боевой опыт, я предвижу здесь большой котёл, – отметил Иловченко. – Если наша группировка начнёт движение в районе Северска, а с юга пойдёт на встречу группировка от Соледара, то у нас получается окружение целой группировки Вооружённых Сил Украины с максимальной концентрацией личного состава, вооружения и техники. И когда это случится, это будет огромный удар, пощёчина, пинок под самый коричневый фашистский зад всей украинской армии, и боевой дух наших войск вырастет значительно. Основные коммуникации – железная дорога, асфальтированная дорога – это все находится в районе Соледара, и все идёт через Ямполь на Харьковскую область. Ну и традиционно, Краматорск и Славянск, откуда все начиналось».

Командир 1-го отделения 1 роты батальона «Барс-7» Сергей Ярош добавил, что и без падения Соледара в украинских войсках проблем хватало.

«Начнём с того, что в их рядах и так не очень все хорошо. Как мы все знаем, очень много польских наёмников, и сами украинские бойцы сдают их позиции в прямом эфире. Между ними бывают частые перестрелки. И вообще, с коммуникацией у них проблемы очень большие. Ну а так как Солидар потерян, очень большая группировка, которая, как я понимаю, должна была идти в наступление, туда не пойдёт. Соответственно, поселятся остальные. Солидар – это северный фланг над Артемовском, это часть окружения, один из ключевых городов в этой схватке». – заключил он.

В эфире «Крым 24» ветеран боевых действий и участник СВО Роман, не пожелавший называть фамилию, уточнил, что в Соледаре погиб весь батальон, переброшенный из Херсона.

«Мы там перемололи достаточно большое количество наёмников и обученного персонала. Плюс ко всему там погиб практически весь батальон, который был переброшен с Херсона после того, как мы из него вышли, – пояснил Роман. – В любом случае, мы все сделаем правильно, дожмём. В «Вагнере» опытные ребята, которые воюют не первый год. Их специфика – это штурмовая работа, опыт в Сирии и Ливии, где были городские бои. Там на квартал выходили группы по 5 человек и отрабатывали прекрасно, хоть и работали против обученного персонала, турецких военных, например. На тот момент в Турции считалась самая боеспособная армия мира».