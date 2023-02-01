«Не было бы войны»: Царев не понимает, почему в России раньше не подняли уровень жизни

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Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Россия смогла позволить себе резко повысились зарплаты военнослужащих, что не ударило по бюджету, а вдохнуло новую жизнь в экономику регионов.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 25% мировых богатств. Ну да, выше уровень жизни, чем в Украине, но что, в разы? Сейчас ряд стран, особенно азиатских, поднимают голову. Вот эти противоречия надо убирать. Если бы всё это было убрано, и войны бы не было. Смотрите, сейчас бойцы получают больше 200 тысяч рублей. Я читал отчёты, из-за зарплат наших мобилизованных меняется экономика в регионах. Они отправляют родным домой, там появляются деньги, и это оказывает существенное воздействие на экономику регионов. А что раньше мешало?», – сказал политик.

«Что раньше мешало как-то поднять уровень жизни в России? У нас сейчас санкции, у нас сейчас вообще караул, и мы смогли позволить дать значительному количеству населения платить нормальные зарплаты. Да, они заслуженные, они рискуют жизнью. В худших условиях – у нас украли 2/3 золотовалютных запасов, у нас вообще катастрофа должна быть. А мы смогли это позволить. Причём, мы видим цифры – нефть падает, всё такое, но, тем не менее, профицит есть», – обратил внимание Царёв.