«Не фашисты, а позорники» – укронацист обругал немцев за недостаточную военную помощь Украине

21.07.2022  20:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Немецким политикам и людям, которые их поддерживают на Украине, нужно плевать под ноги, потому что это позорники, которые не дают Киеву вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецким политикам и людям, которые их поддерживают на Украине, нужно плевать под ноги, потому...

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«Маленькая Испания передала нам в сто раз больше, чем та же Германия. Это позор немецким политикам и тем, кто их здесь в Украине защищает. Надо даже не плевать им в лицо, а плевать под ноги, потому что плевать в лицо еще сильно много чести и акцентировать на них внимание. Это позорно и грустно. Это грустно и нечего тут комментировать», – валял дурака нацист.

«Наш предыдущий посол (Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии – ред.), его поменяли, потому что ему надоело терпеть этих позорников. Эти немцы уже не фашисты, как было когда-то, а «ганьбисты». Это просто ни о чем», – возмущался Карась.

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