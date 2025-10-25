«Не оставим Путину вариантов!» – Зеленский в Лондоне выпрашивает больше ракет

Константин Серпилин.  
25.10.2025 11:21
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 528
 
Война, Дзен, НАТО, Украина


Украина стремится наносить как можно больше ракетных и дроновых ударов по российским тылам. Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стремится наносить как можно больше ракетных и дроновых ударов по российским тылам. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы ведём свою собственную кампанию по давлению дронами и ракетами, в частности, нанося удары по нефтегазовому сектору. Поэтому дальнобойные возможности напрямую усиливают дипломатию – чем больше у Путина потерь на своей территории, тем меньше штурмов он может провести на фронте», – сказал Зеленский.

«Поэтому мы работаем, чтобы обеспечить крылатые ракеты «Томагавк», «Шторм Шэдоу», и другие возможности. У Путина не должно остаться других вариантов, кроме как вернуть мир в нашу страну.

Хочу поблагодарить наших партнёров, что помогают с производством оружия, за инвестиции, за общие проекты и соглашения», – расшаркался криворожский клоун.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить