Украина стремится наносить как можно больше ракетных и дроновых ударов по российским тылам. Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил украинский узурпатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ведём свою собственную кампанию по давлению дронами и ракетами, в частности, нанося удары по нефтегазовому сектору. Поэтому дальнобойные возможности напрямую усиливают дипломатию – чем больше у Путина потерь на своей территории, тем меньше штурмов он может провести на фронте», – сказал Зеленский.