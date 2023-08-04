«Не отвечают современной войне»: в ВСУ обвинили стандарты НАТО в своих неудачах

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То, что называется стандартами НАТО, не подходит для современной войны. Продвижение Украины исчисляется метрами и не идет ни в какое сравнение с тем, как российская армия заходила в начале СВО.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший депутат Верховной рады, а ныне ВСУшник Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем сейчас дистанции метрами. То есть сегодня прошли 700 метров, еще за какой-то день прошли еще 700 метров. Если сравнить, с какими темпами Россия захватывала эти территории, и какими темпами мы их отвоевываем, то это несовместимые понятия. Очень тяжело, это правда… К большому сожалению, если мы говорим о нашем контрнаступлении, то затягивание с передачей нам очень многих сил и средств – это затягивание со стороны западных партнеров, потому что западный мир демократически-процессуально неповоротливый в принятии таких решений. Так вот, эти все затягивания приводят к тому, что фактически своими телами мы вынуждены решать вопросы скорости освобождения. Когда часто-густо начинают очень много экспертов, особенно западных аналитиков, где-то критиковать ВСУ, что у нас идет медленное наступление», – сказал ВСУшник.

«Сейчас я вижу, очень много публикаций по типу «Вот, самой большой проблемой оказалась небольшая скорость продвижения, и что вообще украинцы слабо используют многомиллиардное оружие, которое нам предоставили, то я хочу сказать, что мои наблюдения по этому поводу приводят лишь к одной мысли – стандарты НАТО не отвечают условиям современной войны. Потому что, если по стандартам НАТО, как пытаются рассказать некоторые «эксперты» в западных уважаемых изданиях, значит, по стандартам НАТО можно вести наступательные и контрнаступательные действия без авиации. Или, возможно, по каким-то тем стандартам НАТО можно пускать танки «Леопард» без разминирования территории. Возможно, по тем стандартам НАТО можно медлить с поставкой боеприпасов и вооружения, с принятием решений для предоставления танков, для предоставления БМП. То есть медлить до тех пор, чтобы вся территория перед твоим лицом была заминирована. Я не знаю таких стандартов НАТО, потому мне очень горько читать это в уважаемых изданиях, якобы критику Украины относительно медленного продвижения», – заявил Лапин.