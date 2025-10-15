«Не сметь говорить о мире, пока ждём «Томагавки» – Луценко набросился на украинскую послицу в США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прекращение огня с Россией Киеву нужно использовать для подготовки к будущей войне, не прекращая противостояние всеми иными невоенными средствами.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первое интервью украинского посла [в США] Стефанишиной я перечитывал – и немного удивлён. О принципах украинского подхода: «Первый принцип в том, что целью есть справедливый мир». Окей. «Второе, мы говорим об остановке войны, а не о том, чтобы Украина продолжила борьбу». Не окей! И выводы её: «Это огромная разница». Мне кажется это неправильным. Потому что в момент, когда идёт эскалация давления угрозой применения передового американского ракетного оружия, говорить о том, что мы хотим прекратить войну, а не продолжать борьбу? Окончание этого предложения абсолютно неадекватное», – возмутился Луценко.