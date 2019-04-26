Нефтепровод «Дружба» загрязнили умышленно – Белоруссия взвинтила ставки

26.04.2019, Москва, Елена Острякова

Нефтепровод «Дружба» был умышленно загрязнен хлорорганическими соединениями.

Об этом сегодня заявил официальный представитель российской «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его данным, хлорорганика была вброшена в нефтепровод через частный «СамараТрансНефть-терминал», который обслуживает несколько малых производителей. Уже проводятся следственные действия, доложил представитель «Транснефти».

Инцидент прокомментировал замгендиректора «СамараТрансНефть-терминал»Антон Томилов. По его словам, терминал не принадлежит компании, он был продан, а потом взят в лизинг другими фирмами. Нынешним собственникм является ООО «Нефтеперевалка».

Официальные белорусские СМИ не комментируют эти заявления, а оппозиционные «Белорусские новости» отмечают, что диверсия произошла на фоне осложнения отношений Белоруссии и России, связанных с поставками нефти.

«Вливание в «Дружбу» грязной нефти, от которой испортилось оборудование на белорусских НПЗ, любители конспирологии сразу стали трактовать в духе «империя наносит ответный удар». Но такой выстрел в ногу в рамки рациональной логики никак не укладывается. Москва очевидно несет огромные потери — как материальные, так и имиджевые», – пишет издание.

Эксперты отмечают, что белорусская сторона максимально воспользовалась инцидентом, чтобы раздуть скандал и поднять ставки в споре о ценах на нефть. «Белнефтехим» уже оценил ущерб в 100 млн долларов. Не исключено, что на переговорах, которые в режиме нон-стоп проходят то в Москве, то в Минске звучат и другие требования. Возможно, Минск выторговывает для себя условия увеличения экспорта нефтепродуктов на Украину, которая, хоть и не признается, но сильно страдает от российских санкций.

Между тем, Российские железные дороги заявили о готовности доставить сырье для всех пользователей нефтепровода «Дружба». А уже в начале мая качественная нефть начнет подаваться и по нефтепроводу.